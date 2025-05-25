Как сейчас выглядит жена Андрея Шевченко. Появились свежие фото 46-летней экс-модели

Супруга главы Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрея Шевченко поздравила их второго ребенка Кристиана с окончанием обучения в ACS International School в Англии. 46-летняя модель выложила совместные семейные фотографии с 18-летним студентом на фоне учебного заведения.

Видео дня

"Поздравляю, Кристиан! Так горжусь тобой. Два года совмещать учёбу с полной занятостью было непросто, но ты справился! Снимаю шляпу перед тобой", – написала Кристен Пазик в Instagram.

Пара поженилась 14 июля 2004 года.

С того времени в семье футболиста и модели родилось 4 детей: Джордан (2004), Кристиан (2006), Александр (2012) и Райдер-Габриэль (2014).

Кристиан учился в футбольной академии "Челси", а в летом 2023-го подписал контракт с молодежкой "Уотфорда".

В июле 2024-го Шевченко-младший дебютировал за сборную Украины по футболу U-19, который проходил в Северной Ирландии.

Английский легионер имел трудности в общении с игроками национальной команды из-за языкового барьера. В то же время Кристиану достаточно быстро удалось влиться в коллектив и стать в нем своим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!