Андрей Шевченко подрался с чемпионом Израиля, нокаутировав его в раздевалке. Известный футболист рассказал о необычном случае в карьере украинца в 'Челси'

Нигерийский футболист Джон Оби Микел дал большое интервью Youtube-каналу High Performance, где рассказал о потасовках в "Челси", за который выступал с 2006 по 2017 года. В одной из таких драк принял участие и знаменитый украинский футболист Андрей Шевченко.

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"В "Челси" было столько драк… Помню одну, с Таль Бен Хаимом и Шевченко. Андреем Шевченко. По-моему, Талю тогда конкретно прилетело. Шевченко его нокаутировал. А ведь он – тот, кто вообще никогда не говорил, ты никогда не услышишь, чтобы Шевченко сказал хоть слово. Никогда не говорил. Но это показывает, насколько он был заряжен на борьбу", – признался Джон.

37-летний нигериец согласился с уточняющим вопросом вопрос журналиста, не перебор ли это – вырубить своего одноклубника.

"Да, это слишком, но именно такие вещи нас заводили. Это подталкивало нас вперёд. В те сезоны у нас были тяжёлые времена, всё шло плохо, все ходили злые. Понимаешь, ничего не клеилось. Тренер тоже пытался найти выход, постоянно менял состав, одни играют, другие нет – и никто не понимает, почему. Все были в плохом настроении. Всё шло наперекосяк", – добавил Джон Оби Микел.

Для справки: Таль Бен-Хаим — израильский защитник, проведший 97 матчей за сборную Израиля. На клубном уровне стал чемпионом Израиля (2002/03) и обладателем Кубка Израиля (2001/02) с тель-авивским "Маккаби". Также дважды выигрывал Кубок Тото – с "Хапоэлем" (Беер-Шева) в сезоне 2017/18 и с "Бейтаром" (Иерусалим) в 2019/20.

Напомним, что Андрей Шевченко перешёл в лондонский "Челси" летом 2006 года из "Милана" за сумму около £30 миллионов, что на тот момент стало трансферным рекордом для английского клуба. Приглашение Шевченко активно поддерживал владелец клуба Роман Абрамович.

Дебютировал за "Челси" 13 августа 2006 года в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля", в котором забил гол, но команда проиграла 1:2. Несмотря на громкий переход и большие ожидания, адаптация в английской Премьер-лиге далась ему тяжело. В сезоне 2006/07 он забил 4 гола в чемпионате и 14 во всех турнирах, что стало его худшим показателем за более чем десятилетнюю карьеру на тот момент.

Следующий сезон – 2007/08 – оказался ещё менее результативным: он забил всего 8 голов во всех соревнованиях. Из-за частых травм и слабой формы Шевченко постепенно терял место в составе. В августе 2008 года он вернулся в "Милан" на правах аренды, но без права последующего выкупа.

Летом 2009 года контракт с "Челси" был расторгнут, и Шевченко вернулся в киевское "Динамо".

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