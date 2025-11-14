'А Реброву все нравится': Леоненко пришел в бешенство от игры Украины в матче с Францией

Бывший футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко возмутился игрой сборной Украины в матче с Францией в отборочном турнире к чемпионату мира-2026. Экс-игрок национальной команде особенно пришел в бешенство из-за того, что "сине-желтые" не нанесли по воротам соперника ни одного удара, проиграв 0:4.

Видео дня

Об этом Леоненко заявил в интервью порталу sport-express.ua. По словам трижды лучшего игрока чемпионата Украины, футболистам сборной должно быть стыдно и перед болельщиками, и перед самими собой из-за того, что они показали в игре в Париже 13 ноября.

"Если брать турнирную таблицу, то эта игра вообще не была нужна Украине. Нах*ен было тогда вообще лететь в Париж? Сэкономили бы на билетах лучше. Я вообще не знаю, почему Реброву понравился первый тайм, если мы не били по воротам и не создавали моментов? Как людям не стыдно, что они по воротам не бьют? Что они делали на поле? Украина ни разу не ударила по воротам, а Реброву все нравится", – сказал Леоненко.

После игры в столице Франции Ребров заявил, что результат матча с "галльскими петухами" не имел никакого значения, что было понятно самим футболистам до стартового свистка.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос, почему его команда ни разу не ударила по воротам в матче с Францией.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!