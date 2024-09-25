Друзья, OBOZ неоднократно рассказывал вам о том, каким успешным был сезон-1975 для киевского "Динамо".

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14 мая, победив в Базеле венгерский "Ференцварош", подопечные Валерия Лобановского стали обладателями своего первого Кубка Кубков. А затем, победив в Мюнхене 9 сентября обладателя Кубка чемпионов, местную "Баварию" (1:0), а затем повторив свой успех в Киеве 6 октября (2:0), киевляне выиграли Суперкубок УЕФА. Трижды ворота Зеппа Майера поразил Олег Блохин, впоследствии ставший обладателем "Золотого мяча".

А вот о втором матче за Суперкубок УЕФА, в котором киевляне противостояли румынскому "Стяуа", я расскажу вам впервые.

Проходила игра 24 февраля 1987 года в Монако на поле стадиона "Луи II". Победа в финале Кубка Кубков в Лионе 2 мая 1986 года над мадридским "Атлетико" (3:0) болельщикам "Динамо" вселяла надежду на завоевание "бело-синими" и второго Суперкубка УЕФА.

В 1987 году соискатели впервые разыгрывали почетный трофей в единственном поединке на нейтральном поле. Ранее в борьбе за Суперкубок УЕФА проводились два матча на поле каждого из соперников.

Динамовцы в этом поединке действовали первым номером, однако взломать редуты хорошо организованного румынского клуба они так и не смогли. Имели, но не использовали хорошие шансы Беланов, Евтушенко, Блохин, часто сбои давал "мозговой центр" киевского "Динамо", а именно связка центральных полузащитников Заваров-Яковенко.

"Стяуа" провела за весь матч считанное количество тщательно подготовленных атак. На 44-й минуте в ворота Чанова был назначен штрафной удар. Мяч после удара Хаджи, чиркнув о предплечье Раца, юркнул в сетку динамовских ворот. "Карпатский Марадона", так называли легенду румынского футбола, впоследствии был признан лучшим игроком Румынии ХХ столетия.

В этом матче "Динамо" выступало в таком составе: Чанов, Баль, Балтача, Кузнецов, Демьяненко, Евтушенко, Яковенко, Заваров (Морозов, 77), Рац, Беланов (Михайличенко, 50), Блохин. Не смог принять участие в этом матче Яремчук – он восстанавливался после травмы, полученной на международном турнире в Испании, а именно в игре с "Реалом". Также из-за травмы выпал из игры Бессонов. Оба они в мае 1986 года принимали поздравления по случаю завоевания Кубка Кубков, обладателями которого динамовцы стали во второй раз.

Каждому игроку "Стяуа" за победу в Суперкубке УЕФА был обещан "Мерседес-190". Динамовцы, если бы во второй раз завоевали этот трофей, должны были получить по 600 долларов каждый. В итоге за неудачу в Монако киевляне получили лишь суточные – в размере 6 долларов в день, то есть по 42$ за неделю.

На следующий день динамовцы вылетели в Швейцарию, где началась подготовка к четвертьфинальному матчу Кубка чемпионов. Напомню, в этом еврокубковом турнире "Динамо" остановилось в шаге от финала. Победив на четвертьфинальной стадии "Бешикташ" (5:0 в Измире и 2:0 в Киеве), киевляне дважды уступили "Порту" (1:2 в гостях и дома).

В сезоне-1987 в чемпионате СССР киевляне заняли лишь пятое место, правда, в восьмой раз выиграли Кубок страны. Осенью этого года в последний раз играл и забивал за "Динамо" Олег Блохин.