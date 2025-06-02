361-я ракетка мира устроила самую грандиозную сенсацию сезона на Roland Garros. Видео

Французская теннисистка Лоис Буассон сотворила очередную громкую сенсацию на Открытом чемпионате Франции – Roland Garros. 22-летняя спортсменка из Дижона, которая занимает 361-е место в мировом рейтинге, вышла в четвертьфинал второго в сезоне турнира серии Большого шлема.

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Буассон добилась этого права благодаря победе над третьей ракеткой мира Джессикой Пегулой из США. Для триумфа хозяйке кортов понадобилось 2 часа 40 минут и три сета – 3:6, 6:4, 6:4.

За поединок французская теннисистка трижды подала навылет, реализовала пять из 12 брейкпоинтов и выиграла 30 активных розыгрышей. В свой пассив она записала семь двойных и 39 невынужденных ошибок.

Теперь за право сыграть в полуфинале Roland Garros-2025 Буассон поборется с представительницей страны-агрессора Миррой Андреевой.

Интересно, что для Лоис это первый турнир Большого шлема в карьере. Она стала лишь пятой теннисисткой с 1990 года, которой удалось выйти в четвертьфинал на дебютном мейджоре. Буассон – участница с самым низким рейтингом в четвертьфинале Roland Garros за последние 40 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне украинская теннисистка Элина Свитолина сотворила грандиозный камбэк на Roland Garros в матче с четвертой ракеткой мира и вышла в четвертьфинал турнира.

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