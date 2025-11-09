36-летняя жена Реброва родила ему третьего ребенка. Фото

Анна Реброва, жена главного тренера сборной Украины по футболу Сергея Реброва, объявила о рождении третьего сына. Малыш появился на свет 7 ноября.

Видео дня

"В нашей семье случилась радость, родился еще один сыночек! Невероятная любовь, тепло и нежность переполняют нас", — написала Анна в своём Instagram. Имя новорождённого пока не раскрывается.

Для Сергея это четвёртый ребёнок: кроме новорождённого, у пары есть двое сыновей — Никита (8 лет) и Александр (6 лет), а также старший сын Дмитрий от предыдущего брака. Для Анны это третий ребёнок. Пара жената с 2016 года

По образованию Анна Реброва психолог, однако сейчас живет с детьми в испанской Марбелье и занимается блогерством. В 2021 году она запустила YouTube-канал, где публикует интервью с женами известных украинских футболистов, а также делится рецептами, тренировками и советами по психологии.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году Анна попозировала в бикини на отдыхе в Греции и произвела настоящий фурор своей фигурой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!