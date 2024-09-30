Для донецкого "Шахтера" сезон-2023/2024 сложился очень успешно. В 15-й раз клуб стал чемпионом Украины. В 30 матчах "горняки" набрали 71 очко, отпраздновав 22 победы. В ворота соперников чемпион забил 63 мяча, пропустил почти втрое меньше – 24.

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Победив в финале розыгрыша Кубка Украины полтавскую "Ворсклу" (2:1), дончане в 14-й раз стали обладателями этого трофея. По этому показателю "Шахтер" опередил "Динамо" - у киевлян 13 триумфов в кубковом турнире. При этом "Шахтер" выиграл трофей впервые с 2019 года, а "Динамо" последний раз побеждало в Кубке Украины в 2021-м.

Для дончан золотой дубль стал уже восьмым в истории. Киевляне чемпионство и Кубок страны в одном сезоне выигрывали 9 раз. Только эти два клуба в нашем футболе добивались подобного успеха.

Пять лучших бомбардиров

Вот она – пятерка лучших бомбардиров за всю историю чемпионатов Украины.

124 мяча – Максим Шацких ("Динамо", "Арсенал", "Черноморец", "Говерла")

123 мяча – Сергей Ребров ("Шахтер", "Динамо")

117 – Евгений Селезнев ("Арсенал", "Шахтер", "Днепр", "Колос", "Минай")

109 – Андрей Ярмоленко ("Динамо")

105 – Андрей Воробей ("Шахтер", "Днепр", "Арсенал", "Металлист")

Артем продолжает огорчать вратарей

Лучшим футболистом УПЛ сезона-2022/2023 был назван нападающий "Днепра-1" и сборной Украины Артем Довбик. Он же стал и лучшим бомбардиром того чемпионата Украины, забив в 30 играх 24 мяча в ворота соперников.

Свои бомбардирские качества Артем продолжил демонстрировать и в испанской "Жироне", которая стала бронзовым призером Примеры. 85 мячей забила команда, и 24 (!) из них на счету украинца. Довбик с таким показателем стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, опередив Серлота ("Вильярреал") – 23 и Беллингэма ("Реал") – 19.

Пожелаем Довбику и в дальнейшем такой же результативной игры в составе уже титулованной римской "Ромы" в чемпионате Италии.

С арбитром спорить не стоит

Уверен, вы обратили внимание, что в случае спорных моментов в матчах Евро-2024 игроки, как часто бывало раньше, не подбегали к арбитру и не окружали его, пытаясь что-то доказать. Дело в том, что накануне старта турнира УЕФА ввел новые правила коммуникации футболистов с арбитрами в матчах в Германии. Согласно нововведению, диалог с главным арбитром и боковыми рефери может вести только капитан команды. Если капитаном является вратарь, в команде будет определен игрок для общения с главным арбитром.

Игроки, которые нарушат это правило, будут наказываться желтыми карточками в обязательном порядке. Руководитель Комитета арбитров УЕФА Роберто Розетти прокомментировал такое нововведение: "Мы хотим, чтобы арбитры спокойно принимали решения, которые могут показаться игрокам ошибочными. Но последнее слово все равно за арбитром. Арбитры получают много информации от VAR, они готовы делиться этими подробностями с капитанами, объяснять, почему принято именно такое решение. На поле, во время матча, должна быть здоровая атмосфера, футболисты должны доверять и уважать рефери – собственно, как и болельщики".

Неплохо было бы такое нововведение сделать и в украинском чемпионате…

Три пенальти подряд

В одном из матчей чемпионата Украины нападающий "Ворсклы" Таулян Сефери трижды с интервалом в 15 минут пробивал пенальти. Пострадал харьковский "Металлист" в сезоне-2022/2023, в итоге в том матче полтавчане одержали победу – 3:2. Вряд ли еще такое когда-нибудь повторится в чемпионате Украины. Хотя иди знай…

Keep smile

– Доктор, я больше не могу выдерживать эту диету! Представляете, я вчера чуть не откусила своему мужу ухо.

- Ничего страшного. Подумаешь, всего восемьдесят калорий.

- Доктор, что меня ждет? Операция? Ампутация? Адаптация?

- Больной, я не могу вам всего рассказать. Вам потом будет неинтересно.

– Папа, я попал камнем в соседский "Лексус"…

- Уйди, мальчик, я тебя не знаю!

После репетиции один актер – другому:

- А теперь, Сашок, пошли на грамзапись.

Приходят в театральный буфет:

- Так, значит… Налейте-ка нам граммов эдак по 100, да и запишите на меня…

– Тетя Сара, можно я оставлю у вас игрушки на время?

- А что случилось, Сёмочка?

- Да брата из роддома привезли. Неизвестно еще, что за человек…