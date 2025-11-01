15-летний сын Роналду забил дебютный гол за сборную Португалии. Видео

Криштиану Роналду-младший отметился своим первым голом за молодежную национальную команду Португалии U16, подтвердив растущие ожидания вокруг его карьеры. Он поразил ворота Уэльса в матче Кубка федераций и помог команде одержать убедительную победу.

Видео дня

Пятнадцатилетний форвард вышел в стартовом составе и открыл счет точным ударом примерно с линии штрафной после передачи вразрез. Встреча завершилась уверенным триумфом Португалии со счетом 3:0.

Это был второй матч Роналду-младшего на турнире: ранее он дебютировал, выйдя на поле в компенсированное время в поединке с "Турцией", который также завершился выигрышем португальцев 2:0.

Форвард выступает за академию "Аль-Насра" в Саудовской Аравии, где играет его знаменитый отец. В текущем году Криштиану уже забивал за команду Португалии U15, а теперь открыл счет голам и в категории U16.

Старший Роналду недавно отпраздновал 40-летие и продолжает выступать на высшем уровне: на его счету более 950 забитых мячей за карьеру. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" остается лучшим бомбардиром в истории мужского международного футбола: 143 гола в 225 матчах за сборную.

Португалия продолжит выступление на Кубке федераций матчами против Уэльса и Англии.

