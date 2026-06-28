140-килограммового супертяжа-гиганта сенсационно нокаутировал "крошечный" боксер-дебютант. Видео

Дебютант профессионального бокса Эльвир Гаши одержал досрочную победу над опытным боснийским супертяжеловесом Дражаном Янянином. Поединок в немецком Людвигсбурге в рамках вечера бокса Showdown for Legacy IV завершился техническим нокаутом местного бойца после того, как Янянин трижды побывал в нокдауне и отказался продолжать бой.

Видео дня

Перед боем соперников разделяла почти 40-килограммовая разница в весе. Янянин впервые в карьере вышел на ринг с весом 140,4 кг, тогда как Гаши показал на взвешивании 101 кг. Из-за этого дебютант выглядел значительно меньше своего соперника.

Несмотря на разницу в габаритах, именно Гаши владел преимуществом в ринге. В третьем раунде он трижды отправил Янянина в нокдаун. После окончания трехминутки босниец отказался выходить на следующий раунд, и рефери присудил победу Гаши техническим нокаутом.

Для Гаши этот бой стал первым на профессиональном ринге, и он начал карьеру с победы, открыв послужной список с рекордом 1-0.

37-летний Янянин является одним из самых известных европейских джорнименов в супертяжелом весе. За годы карьеры он неоднократно выходил на ринг против перспективных боксеров и известных тяжеловесов, включая Дерека Чисору. После поражения в Людвигсбурге его профессиональный рекорд составляет 23 победы при 54 поражениях.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!