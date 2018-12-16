''Звезды на кремлевских шпилях почернели'': Порошенко ярко подколол Кремль на пресс-конференции

Россия настолько критично отреагировала на создание поместной украинской православной церкви, что "звезды на кремлевских шпилях почернели".

Такое заявление сделал президент Украины Петр Порошенко во время пресс-конференции 16 декабря с представителями СМИ, которая прошла в Мистецькому арсеналі в Киеве.

"Мы руководствовались абсолютно трезвым пониманием нашей ситуации и создали нашу церковь", — сказал Порошенко, подчеркнув, что украинцы смогли не поддаться на всевозможные провокации пророссийских сил, хотя "когда волки приходят в овечьих шкурах, очень легко стать жертвой".

"Церковь в силу своих особенностей вести переговоры не могла, поэтому за это взялся президент", — добавил Порошенко.

Петр Порошенко во время пресс-конференции Скрин видео

Как отметил он, к созданию единой церкви привели "время и сама логика исторического процесса", поэтому эта церковь "неизбежно станет объективно сильным центром притяжения для мирян и священников".

Как писал OBOZREVATEL, представляя Епифания на Софийской площади в Киеве, президент Петр Порошенко заявил, что Украина не была, не является и не будет канонической территорией Русской церкви, а теперь окончательно разрывает все узы с империей Кремля.

Он также добавил, что на церемонию вручения Томоса отправится вместе с Епифанием в Константинополь.