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21 ноября • обновлено в 10:37
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Зима сократится на месяц: в Украине кардинально изменится климат

3.6т
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Уже до конца века зима в Украине сократится на месяц. Причиной тому являются чрезвычайно быстрые темпы потепления.

Об этом заявила заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеоинститута Вера Балабух, передает "Укринформ".

"Повышение средней температуры за год на 0,1 градуса продлевает продолжительность теплого периода... на один день! Если по среднеоптимистичному сценарию средняя температура в Украине до конца столетия вырастет на 3,2 градуса за год, продолжительность теплого периода по сравнению с сегодняшним может вырасти на целый месяц", – рассказала эксперт.

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Это значит, что за сто лет зима в Украине сократится на 32 дня. К тому же, она будет менее суровой.

"Холодный период может стать еще на месяц короче, а суровость зимы значительно уменьшится. Если в полярных широтах средняя за год температура вырастет на 8 градусов, то это уже увеличение продолжительности теплого периода на восемьдесят дней", – сказала Балабух.

Теплый период в Украине увеличится на 2-3 недели. Климат в Полесье будет походить на южную степь в начале столетия.

"При таком росте средней за год температуры воздуха продолжительность теплого периода к середине столетия в Украине может вырасти на 2-3 недели по сравнению с сегодняшним. При этом на Полесье он продлится почти 300 дней, что было характерно в начале столетия для... южной степи. А в полярных широтах эти изменения могут быть еще более интенсивными. По самому пессимистическому сценарию, средняя за год температура увеличится на 8-10 градусов, а может и выше", – констатировала специалист.

Зима в Украине

Зима в Украине

УНИАН

Как сообщал OBOZREVATEL, зима в 2020 году в Украине будет достаточно "мягкой", температура во многих точках Европы ожидается выше нормы.

Автор
Екатерина Луговская
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
так вот почему Украине транзит не нужен!
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Ще не вмерла
Ще не вмерла
"Уже до конца века зима в Украине сократится на месяц." А пока ...
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