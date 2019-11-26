Зима отменяется: синоптики сообщили о грядущем потеплении в Украине

В Украину во вторник, 26 ноября, придет потепление и сухая погода.

Так, температура несколько повысится в сравнении с 25 ноября, сообщает Укргидрометцентр. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью до 0-5° мороза, днем ожидается до 1-6° тепла; на крайнем юге и в Закарпатье ночью 1-5° тепла, днем 4-9° тепла, в Крыму до 14°.

Погода в Украине Today.ua

В Киеве во вторник без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем до 1-3° тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики сообщили, что зима в 2020 году будет мягкой, теплой и малоснежной в Европе и США.

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