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26 ноября • обновлено в 06:01
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Зима отменяется: синоптики сообщили о грядущем потеплении в Украине

1.1т
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В Украину во вторник, 26 ноября, придет потепление и сухая погода.

Так, температура несколько повысится в сравнении с 25 ноября, сообщает Укргидрометцентр. Ветер восточный и юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью до 0-5° мороза, днем ожидается до 1-6° тепла; на крайнем юге и в Закарпатье ночью 1-5° тепла, днем 4-9° тепла, в Крыму до 14°.

Новости
Холод в Украине еще задержится: прогноз погоды на 26 ноября от ObozTV

Погода в Украине

Погода в Украине

Today.ua

В Киеве во вторник без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем до 1-3° тепла.

Зима отменяется: синоптики сообщили о грядущем потеплении в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики сообщили, что зима в 2020 году будет мягкой, теплой и малоснежной в Европе и США.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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