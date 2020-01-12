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12 января • обновлено в 08:12
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Зима отменяется: синоптик порадовала теплой погодой в Украине

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В воскресенье, 12 января, в Украине будет по-настоящему весенняя погода.

Температура воздуха в Киеве поднимется до +7 градусов, будет сухо и ветрено. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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По ее прогнозу, ближайшие дни в Украине пройдут без снега и мороза.

В понедельник, 13 января, ожидается небольшое похолодание. Днем температура воздуха опустится до -1...+3 градусов, на юге страны ожидается до +6 градусов.

Зима отменяется: синоптик порадовала теплой погодой в Украине

"У нас благодаря влиянию антициклона, центр которого расположится над Румынией, будет преобладать сухая, даже с солнечными прояснениями погода", – отметила Диденко.

Прогноз погоды

Прогноз погоды

Багнет

Как писал OBOZREVATEL, ранее был озвучен прогноз погоды на выходные. По оценкам синоптиков, погода в Киеве ожидается совсем не зимняя.

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Автор
Карина Бондаренко
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