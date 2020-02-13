Зима как весна и тропичное лето: синоптик дала глобальный прогноз для Украины через 10 лет

После 2030 года на Земле, в том числе и в Украине, резко изменится климат. Это связано с тем, что планета вступит в новую 30-летнюю фазу роста температуры.

Об этом рассказала руководитель Лаборатории прикладной климатологии Украинского гидрометеорологического института Светлана Краковская, пишут "Буквы". По ее словам, тогда в Украине каждая вторая зима будет такой, как в этом году.

Зима и лето в Украине Иллюстрация

Кроме того, также наступит очень жаркое лето. "Ну и не стоит забывать, что потепление касается всего года. Летом в Украине будет больше дней с температурой выше 30 градусов, больше ночей с температурой выше 20 – так называемых тропических ночей. Длинней станут периоды, когда температура не будет падать ниже этих 20 градусов – и тогда будет действовать накопительный эффект этой жары на здоровье и самочувствие человека", – сказала синоптик.

При этом она уточнила, что это вовсе не значит, что каждое лето будет таким жарким или что каждая зима будет такой теплой. Климатологи следят за общими тенденциями и говорят лишь о них, пояснила Краковская.

Как сообщал OBOZREVATEL, теплая, бесснежная зима несет в себе огромные риски и может вызвать тяжелые последствия для всей экосистемы. В частности, весной Украину и вовсе может завалить снегом.

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