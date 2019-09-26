Жуткая авария под Славянском: погибли двое взрослых и ребенок

На автодороге Киев-Харьков-Довжанский около Славянска (Донецкая область) столкнулись два автомобиля, в результате чего погибли трое людей, среди которых 6-летняя девочка.

Об этом сообщил сайт пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Донецкой области (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу доконца).

Авария произошла на выезде в Харьковскую область. Водитель автомобиля "Hyundai" не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Toyota".

Место аварии dn.npu.gov.ua

"Водитель и пассажиры "Hyundai" – 31-летняя женщина и ее 6-летняя дочь скончались на месте. Семья жила в Славянске", – говорится в сообщении.

Кроме того, в результате ДТП пострадали две женщины-пассажира автомобиля "Toyota". Их госпитализировали.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Смертельная авария под Славянском dn.npu.gov.ua

Смертельная авария под Славянском dn.npu.gov.ua

Смертельная авария под Славянском dn.npu.gov.ua

Смертельная авария под Славянском dn.npu.gov.ua

Смертельная авария под Славянском dn.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, на трассе Белая Церковь – Узин в Киевской области вечером 25 сентября столкнулись микроавтобус и грузовик. В результате аварии один человек погиб и один пострадал.

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