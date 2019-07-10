"Ж*па полная!" В сети показали новые фото с Донецка

В сети опубликовали фото пустых дорог временно оккупированного Донецка.
Снимки в Twitter выложил блогер под ником Zи бро.
"Что бы там не кричали фанаты дыныры, а Донецк так и не восстановился. Пустым так и остался. Вот вам проспект Ильича", – подписано фото.
Также блогер показал фото пустой объездной дороги Донецка.
Объездная Донецка
Проспект Ильича в Донецке
Пользователи сети комментировали пост, обсуждая пустеющий город.
"Все на пляже, сейчас полдень жара, мост построят - вот турист ломанется, все в горы на экскурсию ушли. Тьху, это про Крым методичка... Сейчас, вот: полдень жара, все на терриконы на экскурсию ушли", "Да это три утра! Все спят! Как и в Крыму", "Вчера родственники приезжали с дыры. Там все очень плохо", "Я свалил в Харьков и теперь завидую "маладой республике"! Потому что надоели пробки на дорогах. А ватаны в Донецке покончили с ними радикально. Нет машин – нет пробок!", "Все просто стоят в очередях на КПП в Украину за пенсиями, паспортами, аттестатами об образовании, просто в отпуск сгонять", "В северной Корее и то больше машин по дороге ездит, а тут жопа полная!" – писали в комментариях.
Как сообщал OBOZREVATEL, российский политолог Андрей Пионтковский рассказал, что пока президент РФ Владимир Путин жив, то Россия не уберет свои войска с территории временно оккупированного Донбасса.
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