Жизнь без телефона: фотограф из США показал впечатляющую серию снимков

Американский фотограф Эрик Пикерсгил показал большую серию снимков, посвященную жизни без телефонов. Их он объединил в рамках "Проекта изъятия".

Об этом написало издание ВВС Украина. Также был опубликован соответствующий видеоролик с уникальными кадрами и комментарием автора проекта (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Он рассказал, что однажды заснул с телефоном, однако ночью тот выскользнул и упал на пол. Рука мужчины еще некоторое время была сжата так, будто бы он держал гаджет. Тогда и возникла идея сделать серию фото.

Фотограф из США показал впечатляющую серию снимков ВВС Украина

"Мне очень хотелось сразу определить стратегию: или я снимаю в цифре и затем с помощью Photoshop удаляю телефоны с кадров, или, возможно, это должен быть перформанс. Этот путь я и выбрал", – рассказал Пикерсгил.

По его словам, первые фото он делал с членами семьи и друзьями, а потом и другими людьми.

"Мы придумывали ситуацию, люди позировали с телефонами. А потом я просто осторожно забирал гаджеты с рук", – подытожил автор снимков.

Американский фотограф Эрик Пикерсгил показал большую серию снимков ВВС Украина

Они посвящены жизни без телефонов ВВС Украина

Фото он объединил в рамках "Проекта изъятия" ВВС Украина

Американский фотограф Эрик Пикерсгил показал большую серию снимков ВВС Украина

Они посвящены жизни без телефонов ВВС Украина

Фото он объединил в рамках "Проекта изъятия" ВВС Украина

Американский фотограф Эрик Пикерсгил показал большую серию снимков ВВС Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, фотограф из США Эрик Пикерсгилл создал серию кадров "Removed" ("Изъято") с глубоким социальным подтекстом о влиянии гаджетов на личную жизнь людей.

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