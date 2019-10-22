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22 октября • обновлено в 04:26
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Жизнь без телефона: фотограф из США показал впечатляющую серию снимков

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Американский фотограф Эрик Пикерсгил показал большую серию снимков, посвященную жизни без телефонов. Их он объединил в рамках "Проекта изъятия".

Об этом написало издание ВВС Украина. Также был опубликован соответствующий видеоролик с уникальными кадрами и комментарием автора проекта (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Он рассказал, что однажды заснул с телефоном, однако ночью тот выскользнул и упал на пол. Рука мужчины еще некоторое время была сжата так, будто бы он держал гаджет. Тогда и возникла идея сделать серию фото.

Фотограф из США показал впечатляющую серию снимков

Фотограф из США показал впечатляющую серию снимков

ВВС Украина

"Мне очень хотелось сразу определить стратегию: или я снимаю в цифре и затем с помощью Photoshop удаляю телефоны с кадров, или, возможно, это должен быть перформанс. Этот путь я и выбрал", – рассказал Пикерсгил.

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По его словам, первые фото он делал с членами семьи и друзьями, а потом и другими людьми.

"Мы придумывали ситуацию, люди позировали с телефонами. А потом я просто осторожно забирал гаджеты с рук", – подытожил автор снимков.

Американский фотограф Эрик Пикерсгил показал большую серию снимков

Американский фотограф Эрик Пикерсгил показал большую серию снимков

ВВС Украина

Они посвящены жизни без телефонов

Они посвящены жизни без телефонов

ВВС Украина

Фото он объединил в рамках "Проекта изъятия"

Фото он объединил в рамках "Проекта изъятия"

ВВС Украина

Американский фотограф Эрик Пикерсгил показал большую серию снимков

Американский фотограф Эрик Пикерсгил показал большую серию снимков

ВВС Украина

Они посвящены жизни без телефонов

Они посвящены жизни без телефонов

ВВС Украина

Фото он объединил в рамках "Проекта изъятия"

Фото он объединил в рамках "Проекта изъятия"

ВВС Украина

Американский фотограф Эрик Пикерсгил показал большую серию снимков

Американский фотограф Эрик Пикерсгил показал большую серию снимков

ВВС Украина

Как сообщал OBOZREVATEL, фотограф из США Эрик Пикерсгилл создал серию кадров "Removed" ("Изъято") с глубоким социальным подтекстом о влиянии гаджетов на личную жизнь людей.

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Место
США
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