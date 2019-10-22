Жизнь без телефона: фотограф из США показал впечатляющую серию снимков

Американский фотограф Эрик Пикерсгил показал большую серию снимков, посвященную жизни без телефонов. Их он объединил в рамках "Проекта изъятия".
Об этом написало издание ВВС Украина. Также был опубликован соответствующий видеоролик с уникальными кадрами и комментарием автора проекта (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).
Он рассказал, что однажды заснул с телефоном, однако ночью тот выскользнул и упал на пол. Рука мужчины еще некоторое время была сжата так, будто бы он держал гаджет. Тогда и возникла идея сделать серию фото.
Фотограф из США показал впечатляющую серию снимков
ВВС Украина
"Мне очень хотелось сразу определить стратегию: или я снимаю в цифре и затем с помощью Photoshop удаляю телефоны с кадров, или, возможно, это должен быть перформанс. Этот путь я и выбрал", – рассказал Пикерсгил.
По его словам, первые фото он делал с членами семьи и друзьями, а потом и другими людьми.
"Мы придумывали ситуацию, люди позировали с телефонами. А потом я просто осторожно забирал гаджеты с рук", – подытожил автор снимков.
Американский фотограф Эрик Пикерсгил показал большую серию снимков
ВВС Украина
Они посвящены жизни без телефонов
ВВС Украина
Фото он объединил в рамках "Проекта изъятия"
ВВС Украина
Американский фотограф Эрик Пикерсгил показал большую серию снимков
ВВС Украина
Они посвящены жизни без телефонов
ВВС Украина
Фото он объединил в рамках "Проекта изъятия"
ВВС Украина
Американский фотограф Эрик Пикерсгил показал большую серию снимков
ВВС Украина
Как сообщал OBOZREVATEL, фотограф из США Эрик Пикерсгилл создал серию кадров "Removed" ("Изъято") с глубоким социальным подтекстом о влиянии гаджетов на личную жизнь людей.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!