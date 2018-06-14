Спочатку ти відмовляєшся від продуктів та сервісів, що належать компаніям регіоналів.

Потім в цей список додаються ЗМІ, телеканали, БЦ, ТЦ, радіо, співаки, спортсмени, діячі, ведучі, блогери, футбольні команди, тому що вони або українофоби, або агенти кремля, або журналісти, що постять фейки і фотографуються з корупціонерами, або антикорупціонери з великими квартирами, або адепти "а какая разница", або любителі поїздити і поспівати за поребріком, або зашкварені депутати, в яких то дружина випадково в США народжує, то карта при голосуванні не спрацьовує, то тобі захотілось погратись в Карлсона на даху, або просто дебіли.

Потім ти починаєш грати з банками в гру "загнеться"-"не загнеться".

Потім ти молишся, щоб збірна України не потрапила на Чемпіонат світу. А коли не потрапляє, не попускає, тому що чемпіонат все рівно пройде в рашці.

Потім ти перестаєш читати 99% ЗМІ, слухати 90% "української" музики, дивитись "Сватів", вис*ри з дзідзьо і 95 квартал.

Паралельно ти починаєш купувати українське, що часто коштує в 2-3-5 разів більше світових брендів.

Ти їздиш на убері з ланосами і іконками на склі.

Ти перестаєш пити каву, тому що за прохання долити водичку в еспресо тебе зневажає бариста.

І коли тобі здається, що, незважаючи на всі проблеми, життя прекрасне, приходить власник інтернет магазину і... п*здить тебе по їбалу за вкрадений кіндл, який сам же тобі і продав.

А все тому, що розслаблятись не можна.