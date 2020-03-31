"Вирус во мне": жителя Житомира выписали из больницы домой с COVID-19

Жителя Житомира Вадима Какошкина, который заразился коронавирусом, выписали из больницы и отправили домой на самоизоляцию, однако анализы еще подтверждают наличие у него вируса COVID-19.

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Об этом мужчина сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 31 марта. "Вирус во мне", – сказал он (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Чувствую себя отлично, здоров уже четвертый день, а вирус у меня якобы находится", – рассказал Какошкин.

Мужчина подчеркнул, что самоизолировался на 14 суток. "Это и мое личное решение, и рекомендации моего лечащего врача", – отметил он.

Вадим Какошкин Скрин видео

В следующем видео украинец рассказал, что его выписали спустя 17 дней после прилета в аэропорт "Жуляны" из-за границы. Какошкин утверждает, что ни с кем, кроме врачей, не контактировал.

Сейчас он находится за городом в своем доме. После самоизоляции он сдаст повторный тест ПЦР.

Житель Житомира также показал рекомендации после госпитализации, которые ему вручили при выписке:

Facebook / Вадим Оптимист

Facebook / Вадим Оптимист

Мужчина добавил, что уголовное дело против него за сокрытие болезни еще открыто.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Вадим Какошкин рассказал, что лечение в инфекционной больнице обошлось ему в 1,4 тыс. гривен.

Мужчина также обвинил мэра города Сергея Сухомлина и общественность в распространении ложной информации. Он отрицает, что якобы скрыл заражение коронавирусом.

В полиции заявили, что житель Житомира контактировал с 30 людьми, скрывал болезнь и продолжал возить туристов в Украину. Правоохранители открыли уголовное производство – мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

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