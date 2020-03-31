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1 апреля • обновлено в 01:46
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Жителя Житомира выписали из больницы домой с COVID-19

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Жителя Житомира Вадима Какошкина, который заразился коронавирусом, выписали из больницы и отправили домой на самоизоляцию, однако анализы еще подтверждают наличие у него вируса COVID-19.

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Об этом мужчина сообщил на своей странице в Facebook во вторник, 31 марта. "Вирус во мне", – сказал он (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

"Чувствую себя отлично, здоров уже четвертый день, а вирус у меня якобы находится", – рассказал Какошкин.

Мужчина подчеркнул, что самоизолировался на 14 суток. "Это и мое личное решение, и рекомендации моего лечащего врача", – отметил он.

Вадим Какошкин

Вадим Какошкин

Скрин видео

В следующем видео украинец рассказал, что его выписали спустя 17 дней после прилета в аэропорт "Жуляны" из-за границы. Какошкин утверждает, что ни с кем, кроме врачей, не контактировал.

Сейчас он находится за городом в своем доме. После самоизоляции он сдаст повторный тест ПЦР.

Житель Житомира также показал рекомендации после госпитализации, которые ему вручили при выписке:

"Вирус во мне": жителя Житомира выписали из больницы домой с COVID-19

Facebook / Вадим Оптимист

"Вирус во мне": жителя Житомира выписали из больницы домой с COVID-19

Facebook / Вадим Оптимист

Мужчина добавил, что уголовное дело против него за сокрытие болезни еще открыто.

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Автор
Дарья Дурова
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Житомир
Теги
инфекция вирус болезнь видео фотографии
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Перемога скоро
Перемога скоро
И чего, у соседей лечебные камни и спички для дезинфекции помещений закончились?
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