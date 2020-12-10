Жительница Днепра не могла без кислорода и 5 минут: что помогло ей победить COVID-19

Жительница Днепра Оксана Петухова рассказал, как несколько недель боролась с COVID-19 в одной из городских больниц и похвалила заботливый медперсонал.

Фоторепортаж о своем лечении в больнице №21 женщина выложила в Facebook. Сначала она пыталась побороть вирус дома под наблюдением врачей.

Петухова отметила, что при поражении легких более 40% без капельницы не обойтись. Поэтому она была вынуждена обратиться в медучреждение за помощью. Кроме того, организму необходимо восстановление после усиленного приема различных антибиотиков в течении нескольких недель.

Женщина рассказала, что около десяти дней вынуждена была практически жить с кислородной маской, несмотря на то, что в помещении было очень жарко. Однако без кислорода она не могла провести более 5 минут.

"Представьте, какое мучение – не купаться полторы недели. Только влажные салфетки и сухой шампунь. Все дни на аппарате я могла дойти только по самым необходимым делам, дыхания хватало минут на 5 без кислорода. Поэтому о купании можно было только мечтать", – написала женщина

В палате рядом с кроватью Петуховой стоял 15-литровый концентратор, который обеспечивал ее кислородом. Он сильно гудел в процессе работы, поэтому мешал нормально спать остальным пациентам. К тому же аппарат сильно грелся.

Когда самочувствие несколько улучшилось, устройство заменили на более компактное, 10-литровое. Оно работало тише и не так нагревалось.

Также Петухова показала большое реанимационное устройство, которое стояло в коридоре. К нему подключали пациентов в тяжелом состоянии.

"Это реанимационный аппарат. Ещё больше моего первого. Возле нашей палаты в коридоре лежит 3 человека. И там у бабушки был такой. Но ничего, вытащили и её. Не вставала, а сейчас уже на маленьком аппарате", – написала женщина.

Женщина заметила, что мужских палат в отделении для больных COVID-19 было больше и предположила, что мужчины тяжелее переносят болезнь.

Также Петухова с теплотой отозвалась о медсестрах, назвав их в шутку "космонавтами".

"Все малышки ростом 150 и весом килограмм 45. Как они помогают тем, кто не встаёт, непонятно. Всегда отзывчивые, быстрые, настоящие героини", – описала пациентка медицинских сестер.

Свой день рождения женщина встретила в больнице. Она показала букет цветов на подоконнике и отметила, что из окна увидела мужа и маму.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка рассказала, как лечилась от коронавирусной инфекции с помощью мобильного приложения мониторинга здоровья, поскольку не смогла дозвониться до своего семейного врача.

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