Община Монастыриского района Тернопольской области записала обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за эпидемии коронавируса.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Его и открытое письмо к власти опубликовала на своей странице в Facebook Светлана Бездиль. Люди жалуются на то, что глава Тернопольской ОГА Владимир Труш озвучивает СМИ неправдивую информацию о ситуации в области, а также о готовности Монастырыской районной больницы к приему инфицированных COVID-19 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На самом же деле в Монастыриске уже несколько лет подряд не функционирует инфекционное отделение больницы, а медработники остались наедине с проблемой. Так, они сами пытаются закупить аппаратуру и все необходимое на средства общины при полном бездействии местной власти.

При этом по состоянию на 1 апреля 77 жителей района были инфицированы коронавирусом, из них – 32 медработника. В этой связи люди опасаются, что городок может превратиться в "украинский Ухань".

Медики на Тернопольщине Скриншот видео

Ниже приводим полный текст обращения общины к власти.

Мы жители Монастыриского района Тернопольской области. Сегодня мы проживаем в эпицентре коронавирусной инфекции. Жители Монастыриска уже неоднократно обращались к местным властям через журналистов. Но от них нет никакой реакции. Местные власти не справляются, мы просим помощи и поддержки.

Мы не можем справиться с коронавирусной инфекцией голыми руками. Нам нужны защитные маски и костюмы, тесты, лекарства, перчатки, очки. Мы в отчаянии. Перчаток, респираторов, защитных костюмов катастрофически мало.По состоянию на 30 марта 47 человек инфицировано, 25 из которых – медработники.

Со времени вспышки коронавируса первыми пришли на помощь волонтеры. Власти долго замачивали ситуацию. Наши медики, которые встретили коронавирус, не имели ни масок, ни костюмов, ни других средств защиты, ни лекарств.

Глава областной администрации назвал нашу больницу лучшей в области и заявил, что она обеспечена лучше всего. Более того – главы Тернопольской администрации ни разу не было в нашей больнице. Обращаемся к президенту Украины, к министру здравоохранения Украины – помогите Монастыриску! Услышьте нас, обратите на нас внимание! Мы еще живы и хотим жить!

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что мэр города Монастыриска на Тернопольщине Андрей Старух заболел COVID-19. Диагноз подтвердил лабораторный анализ. Мужчина самоизолировался на две недели, но продолжил работать удаленно.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!