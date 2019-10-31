Жителей Карпат предупредили об агрессивных медведях: как их отпугнуть

В украинских Карпатах медведи устроили настоящие атаки на местные деревни: нападают на пасеки и скот. В свою очередь сельчане, защищаясь от наглых гостей, вынуждены браться за ружья.

В этот период косолапые нагуливают жир, готовясь к зимней спячке, поэтому и сметают все съестное, что встречается на их пути. Издание "КП" в Украине" рассказало, как можно отпугнуть животных, при этом не причинив им вреда.

"От того, сколько жира медведь наберет осенью, будет зависеть, насколько благополучно он сможет проспать зиму. Это — отличный охотник, помимо этого, он всеяден, поэтому без труда сможет прокормиться в лесу. Но иногда может не отказаться и от скота, оставленного без надлежащего надзора", — рассказал руководитель направления "Редкие виды" Всемирного фонда природы WWF Украины, кандидат биологических наук Богдан Выхор.

По его словам, в Карпатах местные жители и медведи существуют на протяжении множества лет. И зачастую встреч с людьми косолапые избегают — несмотря на устрашающий вид, они довольно пугливы.

Жителей Карпат предупредили об агрессивных медведях vgorode.ua

"В большинстве случаев медведь на расстоянии чувствует человека и будет всячески стараться избежать контакта. Хотя в последние годы их тропы действительно еще теснее переплелись. Дело в том, что люди осваивают даже самые труднодоступные горные места в Карпатах, продолжают вырубать лес, собирать ягоды и грибы каждый раз во все более отдаленных горных районах", — отмечает Выхор.

Из-за таких действий людей еды в лесу для животных становится меньше, а в их местах обитания — обычно это старые леса вдали от туристических троп — появляются незваные гости. Поэтому бывали и случаи нападения медведя на человека.

Опасно встретить медведя ранней весной или зимой НПП "Синевир"

Опасно встретить медведя ранней весной или зимой, когда по лесу бродят проснувшиеся голодные животные, еще не успевшие ничем подкрепиться. И именно самка медведя с медвежатами, говорят исследования, чаще всего атакует людей — она идет в атаку при ощущении малейшей угрозы для потомства. То же касается и медведя-шатуна — они просыпаются посреди зимы из-за нехватки питательных веществ, а еще очень агрессивны.

Также медведь может напасть, если застать его врасплох или же когда вы оказаться рядом с его добычей.

"Если увидели следы медведя, заметили медвежонка или полусъеденное, прикрытое хворостом мертвое животное — вернитесь в сторону, с которой пришли, и ни в коем случае не пытайтесь подойти ближе", — советует руководитель направления "Редкие виды".

НПП "Синевир"

Тем не менее, не стоит уж слишком бояться встречи с медведем в Карпатах накануне зимы. Так как это редкость даже для ученых и лесников, которые ежедневно пребывают в лесу и сами пытаются его найти.

Бывают и случаи, когда люди охотятся на животных — ради меха, мяса. Или же тайно убивают за причиненный вред домашнему скоту или пасекам.

По словам Выхора, бороться с медведями сельчанам можно, но не убивать. Для отпугивания этих зверей от пасек и хозяйств существуют проверенные методы, которые не приносят вред животному.

"Одно из самых эффективных средств предупредить нападение медведя — установить электрозаборы, так называемые "электропастухи". Они не наносят вреда, но эффективно отпугивают животное", — подытожил эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года в Йеллоустонском национальном парке (США) бизон напал на девятилетнюю девочку из Одессы (Флорида, Америка) и ранил ее: ребенок жив, ему оказали медицинскую помощь. Видео инцидента опубликовали в социальных сетях: на нем видно, как животное подбросило девочку высоко в воздух на 3-4 метра.

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