Житель Крыма о ситуации с водой: колодцы пустеют, происходит что-то страшное

В Белогорском районе Крыма пересохла река Танасу (правый приток реки Биюк-Карасу), а в селе Кирпичное впервые за много лет полностью высох ставок.

Как сообщает Крым.Реалии, местные жители утверждают, что до середины сентября небольшое количество воды в реке было, но в третьей декаде сентября – высохло. В то же время высохший пруд еще недавно служил водопоем для скота и местом рыбалки.

Такая ситуация пугает местных жителей, которые очень обеспокоены сложившейся ситуацией.

"Очень засушливый и жаркий сентябрь добивает водные объекты, которые сохранились. В этом месяце высохла не только река Танасу, но и наш пруд. Такого не помнят и старожилы. Колодцы тоже пустеют. Происходит что-то страшное и это пугает нас. С каждым днем мы все больше обеспокоены ситуацией с водой", – анонимно рассказал житель села Кирпичное.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт назвал причину нехватки воды в Крыму. По его словам, с 2014 года "власть" не уделяла внимания ни освоению новых источников воды, ни ремонту инфраструктуры. В то же время запасов пресной воды на полуострове достаточно для снабжения гражданского населения, а не на военные базы.