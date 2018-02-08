Жилье для военных: Рада пошла навстречу контрактникам

Верховная Рада приняла поправки Кабинета министров к закону о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей, согласно которым военным будут выплачивать компенсацию за аренду жилья.

За такое решение на заседании 8 февраля проголосовали 230 депутатов.

Согласно закону, в случае отсутствия служебного жилья, военная часть обязана арендовать его для служащих и членов их семей или выплачивать им денежную компенсацию. Соответствующие действия должны предприниматься по отношению к военным-контрактникам рядового, сержантского и старшинского состава.

Тех, кто не состоит в браке, могут размещать в казармах в расположении воинской части с соответствующими жилищно-бытовыми условиями. Семейных военных – в общежитиях.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Департамент финансов Минобороны исследовал новую систему начисления пенсий военным и нашел в ней ряд недостатки.