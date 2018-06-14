Жестокость шокировала весь город: догхантерами в Запорожье займется полиция

Волонтеры написали заявление в полицию по факту сожжения неизвестными живодерами будки со щенками в Запорожье.

Как сказано в сюжете ICTV, безобидные животные сгорели заживо.

Отмечается, что волонтеры соорудили для щенков будку подальше от людей, чтобы те никому не мешали. Когда они в очередной раз пришли кормить собачек, то не могли поверить своим глазам.

"У меня был шок, истерика. Думала, что просто сожгли будку, однако, когда я начала подходить ближе, то увидела, что там заживо сожженные щенки", - рассказала Анна Бондаренко.

Отмечается, что невиданная жестокость догхантеров поразила весь город.

Изо всех собачат выжить удалось двоим. На данный момент волонтеры активно пытаются найти для них хозяев, потому что переживают, что живодеры могут вернуться.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее о шокирующем инцидента сообщила зоозащитница Елена Пылова. По ее словам, такие случаи в городе участились.