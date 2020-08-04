Жертва нападения в поезде УЗ рассказала о сложной операции: боль такая, словно зубы вырвали
Анастасия Луговая, которая пережила нападение и попытку изнасилования в поезде Мариуполь – Киев, перенесла сложную операцию.
Об этом девушка рассказала в Facebook, опубликовав фото и рассказав о боли, которую ощущала.
"То, что у меня сейчас, отдаленно напоминает брекеты. Но в разы хуже. Можете почитать, как делают такие операции. Когда выходит обезболивающее, чувство, что каждый зуб вырвали, и он кровоточит", – поделилась она.
Также Луговая сказала, что ночью почти не спала в больничной палате.
"Из-за боли, и из-за того, что просто боюсь каждого шороха. Услышала среди ночи мужской голос за стенкой, что-то не понятное говорит громко. Вызвала медсестру, оказалось, что там мужчина кавказской национальности переживает так громко – утром ему должны делать операцию. Успокоилась, но трусить не перестало", – отметила девушка.
Анастасия Луговая после операции Facebook\Анастасия Луговая
Жертва нападения в поезде УЗ рассказала о сложной операции: боль такая, словно зубы вырвали Facebook\Анастасия Луговая
Как сообщал OBOZREVATEL :
в ночь на 1 августа в поезде Мариуполь – Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.
Муж потерпевшей рассказал, что нападающий хотел заплатить, чтобы она не вызывала полицию. Проводники также предлагали взятку женщине, поскольку ее обидчик ехал в поезде без билета, за что их могут уволить с работы.
Укрзалізниця подтвердила, что нападающего задержали и передали правоохранителям, а также попросили прощения у пострадавшей пассажирки.
В МВД показали фото подозреваемого и назвали его фамилию. Это уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения, трижды был судим.
Ему грозит до семи лет лишения свободы.
Позже Луговая рассказала, как мужчина спланировал нападение.