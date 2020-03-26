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26 марта • обновлено в 16:29
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Женщина с подозрением на COVID-19 сбежала из больницы Киева на Прикарпатье

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В Ивано-Франковскую областную больницу была принудительно госпитализирована 39-летняя жительница Коломыйского района с подозрением на коронавирус. Накануне она сбежала из Александровской больницы в Киеве.

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Как сообщает "Зеркало медиа", 23 марта женщина самолетом вернулась из Бельгии, где была на заработках. По прибытии в Украину у нее обнаружили повышенную температуру, при проведении быстрого теста на COVID-19 был получен положительный результат.

В тот же день каретой скорой помощи женщину госпитализировали в Александровскую клиническую больницу Киева, где снова провели анализ быстрым тестом на COVID-19. Он показал уже отрицательный результат.

После этого в ночь на 24 марта пациентку перевели в Киевскую больницу №4, где в час ночи снова провели ей экспресс-тест. Он снова оказался отрицательным.

Однако очередной анализ в 11:00 24 марта показал положительный результат на наличие COVID-19 в организме.

Из Александровской больницы сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

Из Александровской больницы сбежала пациентка с подозрением на COVID-19

Lenta.UA

В тот же день женщина по неизвестным причинам решила покинуть лечебное учреждение и, вероятно, планировала вернуться домой на Коломыйщину. На звонки пациентка не отвечала и на контакт с врачами не выходила.

В итоге правоохранители провели необходимые мероприятия и задержали женщину вместе с ее мужем (который, скорее всего, встречал ее) на трассе возле Раковчика. Обих супругов госпитализировали в областную инфекционную больницу.

Сейчас выясняется, как именно пациентка с подозрением на коронавирус добиралась из Киева на Прикарпатье.

Позже на связь с журналистами вышла женщина из села Молодятин, откуда родом беглянка, и рассказала, что сейчас заробитчанка находится в селе. Поэтому жители обратились в правоохранительные органы.

В свою очередь начальник Коломыйской полиции Остап Билейчук сообщил, что из областной инфекционной больницы женщину выписали, поскольку повторный тест показал отрицательный результат.

Сейчас она обязана соблюдать режим самоизоляции, в противном случае на женщину будет составлен протокол об административном нарушении.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Ивано-Франковск
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Valyun Aklyk
Valyun Aklyk
нах....я было сюда за.ра.зу стягивать,а чем думали те кто ехал?,евромоча в голову ударила,думали тут уже рэхвормы и их будут в люкс боксах няньчит.,но в октябрьской еще можно лежать,а вот периферия это ж.
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
ящо не можуть найти управу на одну бабу, інші слова просто не лізуть в голову, то шо тоді говорити про ті десятки титсяч які майнули до дому із-за кордону !!
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