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28 января • обновлено в 12:51
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Жена Зеленского засветилась на новой работе: опубликованы фото

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Первая леди Елена Зеленская появилась на своем новом рабочем месте. В сети уже показали фото.

Так, 27 января состоялось заседание нового состава совета по вопросам развития комплекса "Мистецький арсенал". Об этом сообщается на его официальном сайте.

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Елена Зеленская

Елена Зеленская

Сайт "Мистецького арсеналу"

"Дирекция Арсенала ознакомила присутствующих с предыдущими решениями Совета развития, процессом обновления стратегии, планами на 2020 год и финансовыми вызовами, которые стоят перед институтом в этом году в связи с недофинансированием уставной деятельности, инвестиционного проекта по реконструкции и дисконтированием кредитных обязательств", – говорится в сообщении.

Елена Зеленская в "Мистецькому арсеналі"

Елена Зеленская в "Мистецькому арсеналі"

Сайт "Мистецького арсеналу"

Также на собрании присутствовал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января стало известно, что Зеленский назначил свою жену Елену членом совета по вопросам развития комплекса "Мистецький арсенал".

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персона
Елена Зеленская
Место
Украина
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