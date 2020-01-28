Жена Зеленского засветилась на новой работе: опубликованы фото

Первая леди Елена Зеленская появилась на своем новом рабочем месте. В сети уже показали фото.

Так, 27 января состоялось заседание нового состава совета по вопросам развития комплекса "Мистецький арсенал". Об этом сообщается на его официальном сайте.

Елена Зеленская Сайт "Мистецького арсеналу"

"Дирекция Арсенала ознакомила присутствующих с предыдущими решениями Совета развития, процессом обновления стратегии, планами на 2020 год и финансовыми вызовами, которые стоят перед институтом в этом году в связи с недофинансированием уставной деятельности, инвестиционного проекта по реконструкции и дисконтированием кредитных обязательств", – говорится в сообщении.

Елена Зеленская в "Мистецькому арсеналі" Сайт "Мистецького арсеналу"

Также на собрании присутствовал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 января стало известно, что Зеленский назначил свою жену Елену членом совета по вопросам развития комплекса "Мистецький арсенал".

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