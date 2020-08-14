Жена освобожденного в Беларуси украинца: могу только сидеть и плакать без остановки

Дворецкая рассказала, как люди разыскивают своих пропавших в Беларуси родных.

Людям, чьи родственники исчезли во время протестов в Беларуси, приходится разыскивать их по обрывкам информации из разных источников.

Об этом написала в Facebook жена задержанного и освобожденного украинского волонтера Константина Реуцкого, соучредитель организации "Восток SOS" Александра Дворецкая. По несколько дней люди пребывают в неведении о судьбе своих родных.

"За эти двое суток я перечитала тысячи фамилий задержанных, в разных СИЗО, в больницах и судах. Они были на клочках бумаги, на аудиосообщениях, в таблицах и фотографиях избитых людей. Я видела сотни сообщений о розыске от родственников по всей Беларуси", – написала женщина.

Она отметила, что уже после освобождения украинских волонтеров ей продолжают приходить сообщения, связанные с поиском пропавших. И опубликовала снимок одного из них.

"Мицкевич, 16 лет, в 3-й больнице ищите", – сказано в нем.

"Сейчас, когда Костя и Женя в безопасности, мне и дальше приходят сообщения и вот теперь я могу только сидеть и плакать без остановки. Впервые за эти два дня. Друзья, неужели мы ничего не можем сделать, чтобы это остановить?" – написала Дворецкая.

Дворецкая рассказала, как люди ищут задержанных в Беларуси родственников (Facebook Александры Дворецкой)

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, задержанных в Беларуси участников акций протеста против результатов выборов президента держат по несколько суток без еды и воды.

В Беларуси освободили двух украинских волонтеров организации "Восток SOS" – Костантина Реуцкого и Евгения Васильева.

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