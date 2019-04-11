"Желание победить затмевает все": известный воин АТО взорвал сеть честным постом о выборах

Известный блогер-десантник, ветеран АТО Валерий Великжанин, более известный как Валера Ананьев, обратился к украинцам накануне второго тура выборов президента с ярким посланием.

Он осудил, что общество стало слишком враждебным из-за политических разногласий и призвал сограждан не терять трезвость мышления, делая свой выбор. Пост Ананьев опубликовал на своей странице в Facebook, где он стал хитом. Всего за час текст собрал 1,3 тыс. лайков, 266 комментариев и 225 репостов.

"О выборах. Первый и последний раз. Мне противно смотреть на происходящее. Мне противно от того, что оба кандидата в своих технологиях используют самые низменные человеческие страсти, чтобы четко отделить своих сторонников. Желание победить в этой борьбе затмевает все, что есть хорошего и светлого в человеке, и не остается почти ничего. Готовы на все: на подлость, обман, предательство, демонстрацию нижнего белья... Разве что не убивают друг друга", — возмутился он.

Выборы в Украине

Ананьев также подверг жесткой критике тех лидеров мнений, которые на протяжении четырех лет разжигали ненависть, обзывая друг друга и своих или чужих сторонников различными прозвищами (вроде "зрадофилов" или "порохоботов"). Ветеран считает совершенно неуместным, что такие подстрекатели только сейчас вспомнили о том, что у них есть соотечественники, которых надо в чем-то убедить.

"Мне обидно видеть уровень образованности моего народа, который готов хохотать с фарса, злых нелепых шуток, но не способен построить хоть какой-то логической последовательности мыслей, чтобы принять взвешенное решение. Уровень полемики идет вокруг: "твой кандидат алкоголик, а твой наркоман". Меня это обижает, я это вы, а вы это я. Мне мучительно видеть, как мои друзья и знакомые ссорятся друг с другом, расходятся, даже угрожают друг другу. Наблюдать за этим больно", — пишет Ананьев.

Подытоживая, он добавил, что сам с радостью и большим удовольствием поддержал бы честного, компетентного, адекватного политика. Но его, по его мнению, сейчас в Украине нет. "Но выбирать придется", — резюмировал ветеран АТО.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская писательница Оксана Забужко написала, что в момент, когда украинцы получили исторический шанс полностью изменить судьбу государства, они рискуют бездумно перечеркнуть все результаты борьбы за независимость на выборах. Писательница считает, что некоторые избиратели стаскивают страну обратно во "вселенскую задницу".

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