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''Ждите 14 дней!'' Поезд ''Укрзалізниці'' застрял в поле на Тернопольщине

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Вечером, 23 декабря, пассажирский поезд №358Л застрял посреди поля в Тернопольской области на несколько часов.

Как сообщает "Громадське", он следовал из Рахова в Киев, и должен был прибыть к месту назначения в 06:34 утра.

"С 8-ми часов просто стоим в поле. Я звонила на горячую линию "Укрзалізниці", но там сказали, что ответ на жалобу надо ждать 14 дней", – сообщила журналистка Ульяна Бойчук, которая ехала в поезде.

Как выяснилось, поезд не мог проехать, потому что ремонтная бригада не забрала с путей свои принадлежности. Начальник уверял, туда на место происшествия приедет локомотив и уберет все с путей.

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"В поезде работает туалет, есть вода и тепло. Люди спят. В соседнем купе слышала, как мать сказала ребенку: "Не ешь все бутерброды, потому что не известно, сколько еще стоять будем", – рассказывала Бойчук.

Иллюстрация

Иллюстрация

railway.lviv.ua

Проводница советовала тем, кто опаздывает, по прибытию на вокзал Киева обратиться к дежурному. В свою очередь на официальном сайте "Укрзалізниці" информации про вынужденную остановку поезда нет. Также неизвестно, возобновил ли он движение.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" с 16 декабря запустила новый поезд через всю Украину. Он курсирует из Запорожья в Ужгород с остановками в крупный городах.

Место
Украина
Тег
Укрзалізниця
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Флегон Аорон
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