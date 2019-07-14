Жары не будет: синоптики предупредили о мокрой погоде в Украине

В Украине в воскресенье, 14 июля, будет дождливо. Осадки ожидаются в большинстве регионов, кроме южных и части восточных областей.

Температура воздуха ночью составит 10−13°, на юге — 14−16°, днем — 20−25°, на юге — до 28°, сообщает Укргидрометцентр.

Ночью обойдется без осадков, лишь на Закарпатье кратковременный дождь.

Погода в Украине

В Киеве 14 июля синоптики ночью осадков не прогнозируют. Днем ожидается дождь. Температура воздуха ночью составит 11−13°, днем — 22−24°. Ветер юго-восточный, 3−8 м/с.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что нетипичная жара продержится в Украине до 10 августа в северных регионах страны, а на юге – до 15 августа.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!