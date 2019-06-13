Жара не унимается: синоптик уточнила прогноз по Украине

В пятницу, 14 июня, на территории Украины ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в течение дня температура воздуха прогреется до +30 +35 градусов.

"Отдельные грозовые дожди - на западе, севере и в Винницкой области. На остальной территории - сухая погода", - отметила она.

Жаркая погода 24 канал

В Киеве 14 июня также жарко, +31 +33 градуса, есть вероятность дождя с грозой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в июне и июле прогнозируется аномальная жара, температура воздуха будет прогреваться выше 30 градусов.

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