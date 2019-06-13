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Жара не унимается: синоптик уточнила прогноз по Украине

2.5тЧитать материал на украинском

В пятницу, 14 июня, на территории Украины ожидается жаркая погода, местами пройдут дожди.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, в течение дня температура воздуха прогреется до +30 +35 градусов.

"Отдельные грозовые дожди - на западе, севере и в Винницкой области. На остальной территории - сухая погода", - отметила она.

Жара не унимается: синоптик уточнила прогноз по Украине

Жаркая погода

Жаркая погода

24 канал

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Грозы, ливни и шквалы: появился прогноз погоды на начало лета в Украине
Жара не унимается: синоптик уточнила прогноз по Украине

В Киеве 14 июня также жарко, +31 +33 градуса, есть вероятность дождя с грозой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в июне и июле прогнозируется аномальная жара, температура воздуха будет прогреваться выше 30 градусов.

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Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталка Диденко
Место
Украина
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