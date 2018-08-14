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Жара местами спадет: синоптик уточнила прогноз погоды в Украине

1.8тЧитать новость на украинском

В среду, 15 августа, на территории Украины ожидается жаркая сухая погода. В большинстве областей температура воздуха составит +28 +33 градуса. На юге, востоке и в Днепропетровской +30 +35 градусов.

Как пояснила в Facebook синоптик Наталья Диденко, в то же время в западные области придет атмосферный фронт северного циклона Pamela, поэтому там пройдут локальные дожди с грозами, и жара ослабнет до +22 +27 градусов.

"На остальной территории - север, центр, юг и восток - антициклон Kevin приведет ясную сухую солнечную погоду. Разве что вечером отдельные дожди вероятны в Житомирской, Винницкой и Киевской областях", - добавила она.

Новости
Жара не спадет: синоптики уточнили прогноз погоды в Украине

Диденко напомнила, что Укргидрометцентр уже предупредил о чрезвычайном уровне пожарной опасности в связи с сухой погодой в стране в эти дни.

"В Киеве и сегодня, и завтра (14-15 августа. - Ред.) будет продолжаться жара, +30 +33 градуса. Без осадков, поздно вечером 15 августа появится небольшая вероятность дождя с грозой. В столице ослабление жары предполагается в четверг", - заключила синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик дала прогноз погоды в Украине до конца недели.

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Объект
погода
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