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28 мая • обновлено в 05:01
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Жара до +25: синоптики рассказали, кому повезет с погодой в Украине

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Погода в Украине в четверг, 28 мая, ожидается дождливой, но теплой. Местами в регионах будет до +25 градусов.

При этом скорость ветра прогнозируется 7-12 м/с, передает пресс-служба Укргидрометцентра.

Дожди пройдут по всей территории страны, но не будут продолжительными. На востоке Украины воздух прогреется больше всего: днем +23+25, ночью +12+14 градусов.

Прогноз погоды в Украине

Прогноз погоды в Украине

В центральных и южных областях будет похожая погода. Помимо дождей, столбики термометра днем покажут +18+20 градусов, ночью похолодает до +9+12.

Западные регионы также накроют дожди. Температура днем +15+17, ночью +8+10. Немного теплее будет на севере Украины. По прогнозу синоптиков, днем будет +18+20 градусов, ночью +9+11.

Прогноз погоды в Украине на 28 мая

Прогноз погоды в Украине на 28 мая

Укргидрометцентр

В Киеве 28 мая из-за дождей температура воздуха днем будет +16+18 градусов, ночью +9+11.

Прогноз погоды в Киеве и области на 28 мая

Прогноз погоды в Киеве и области на 28 мая

Укргидрометцентр

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптик рассказала, что лето-2020 в Украине начнется с теплого июня – средняя температура воздуха будет держаться на уровне 20-25 градусов тепла.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Теги
Укргидрометцентр погода
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