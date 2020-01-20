Главная Новости
20 января • обновлено в 15:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Новый Майдан неизбежен? Жадан дал неожиданный прогноз о революции в Украине

2.1т
Читать материал на украинском

Разговоры о третьем Майдане в Украине небезосновательны. Более того, история свидетельствует о том, что регулярные революции в стране – это уже закономерность.

Такой прогноз озвучил в интервью для программы "Рандеву" журналистки Янины Соколовой украинский писатель Сергей Жадан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сергей Жадан

Сергей Жадан

"Я думаю, что возможна (революция. – Ред.) и не одна. Сейчас все говорят о третьем Майдане, забывая, что вся история новейшей Украины – это уличные протесты, это массовые выступления, которые фактически и дают толчки движения государству", – подчеркнул он.

Новости
"Майданы завершались по-разному": Портников сделал жесткое предупреждение Зеленскому

"Это и студенческие протесты 90-го года, это и "Украина без Кучмы" (о ней почему-то часто забывают, хотя она была очень важна для пробуждения гражданского общества), это и 2004 год, и выступления 2010 года более региональные, и 2014 год. Поэтому я могу предположить, что на наш с тобой век еще выпадет не одна революция", – добавил он, отвечая на вопрос Соколовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский писатель Василий Шкляр также не исключил третьего Майдана в случае, если украинцев не удовлетворит деятельность президента Владимира Зеленского, в которой они увидят антиукраинские шаги. Кроме того, он предложил узаконить украинские революции в Конституции.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Евромайдан" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Евромайдан
Персоны
Сергей Жадан Янина Соколова
Место
Украина
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
3
4
Смешно
7
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Конечно неизбежен. На обещали евро зарплаты с кружевными труселями, а в итоге, ничего этого нет. Что остаётся-скакать дальше
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Вислоухие очень управляемые, им а уши нассут, печенек подбросят, и поскакали)) в что им ещё остаётся? Работы нет, промышленности нет, ничего нет. Остаётся только одно, головой об стену
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги