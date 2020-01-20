Новый Майдан неизбежен? Жадан дал неожиданный прогноз о революции в Украине

Разговоры о третьем Майдане в Украине небезосновательны. Более того, история свидетельствует о том, что регулярные революции в стране – это уже закономерность.

Такой прогноз озвучил в интервью для программы "Рандеву" журналистки Янины Соколовой украинский писатель Сергей Жадан (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Сергей Жадан

"Я думаю, что возможна (революция. – Ред.) и не одна. Сейчас все говорят о третьем Майдане, забывая, что вся история новейшей Украины – это уличные протесты, это массовые выступления, которые фактически и дают толчки движения государству", – подчеркнул он.

"Это и студенческие протесты 90-го года, это и "Украина без Кучмы" (о ней почему-то часто забывают, хотя она была очень важна для пробуждения гражданского общества), это и 2004 год, и выступления 2010 года более региональные, и 2014 год. Поэтому я могу предположить, что на наш с тобой век еще выпадет не одна революция", – добавил он, отвечая на вопрос Соколовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский писатель Василий Шкляр также не исключил третьего Майдана в случае, если украинцев не удовлетворит деятельность президента Владимира Зеленского, в которой они увидят антиукраинские шаги. Кроме того, он предложил узаконить украинские революции в Конституции.

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