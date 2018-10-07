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''Земля тебе бетоном'': ВСУ ликвидировали снайпера ''ДНР''

2.6тЧитать материал на украинском

Украинские военнослужащие в субботу, 6 октября, ликвидировали снайпера боевиков "ДНР".

Об этом в своем Facebook написал Анатолий Штефан. По его словам, убитого звали Сергиенко Евгений "Серый".

Он был ликвидирован в районе города Горловка. При этом сепаратистские паблики пишут, что убитому было 24 года.

Как писал OBOZREVATEL, этой ночью боевики "ЛДНР" обстреляли позиции ВСУ. В общем с начала текущих суток, по информации Минобороны, боевики выпустили по позициям ВСУ на Донбассе 3 артиллерийские снаряды 122-го калибра, а также 13 мин калибра 120 мм.

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Тема
Российско-украинский конфликт
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