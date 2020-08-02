Землетрясение в Украине может произойти в любой момент: какие регионы в опасности и где 'тряхнет'

В Черновицкой области недавно произошло пятое землетрясение за последние полгода в западном регионе Украины. Сила толчков составила лишь 2,5 балла по 12-ти бальной шкале Рихтера. Однако это не означает, что украинцам ничего не угрожает, хотя бы потому, что мы находимся в зоне повышенного риска – рядом с Румынией, одной из самых опасных сейсмологических зон мира.

Какие регионы в опасности и где "тряхнет" следующий раз – читайте в материале OBOZREVATEL.

Чем чревата сейсмическая зона Украины

Зона Вранча – одна из трех самых опасных мировых сейсмоактивных зон, находится в румынском уезде Вранча, на стыке южных Карпат в Румынии и восточных – на территории Украины. Максимальная магнитуда землетрясений там достигает 8,3 балла. Ячейки расположены на глубине от 80 до 190 км, из-за чего могут проявляться на огромной территории – от Греции на юге до Финляндии на севере. А территория Украины всего лишь в 450 км.

"Прикарпатье и Закарпатье, а это Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области, время от времени встряхивает, потому что они находятся в зоне Вранча. Часто эти землетрясения не являются ощутимыми для людей, такие как например последний, который был на Буковине 23 июля. Год на год, конечно, не приходится. Но если в Румынии сила толчка достигает 5 баллов, то в западной Украине 2-3, и его почувствуют лишь на верхних этажах жилых домов. Теоретически на Закарпатье может быть землетрясение в 8 баллов, но это возможно раз на тысячу лет", – объяснил OBOZREVATEL сейсмолог Александр Лящук, заместитель начальника Главного центра специального контроля.

По его словам, в этом году в Украине было уже с десяток землетрясений – около пяти на Закарпатье и столько же в Черновицкой, Закарпатской и Львовской областях. Всего в год их у нас бывает где-то около 20. Спрогнозировать ни один из них невозможно, но чем больше развивается инструментальная сеть наблюдений, тем больше толчков фиксируют сейсмологи.

"Шутят, что вот у нас не было землетрясений, а когда установили сейсмические датчики – они начались. Это означает, что толчки фиксируют только датчики, а вот люди их не чувствуют", – отметил эксперт.

Кроме запада Украины в сейсмически активную зону входит еще юго-запад Одесской области и Крым, добавил OBOZREVATEL ведущий сейсмолог, заместитель директора по научной работе Института геофизики НАНУ Александр Кендзера.

По его словам, в Крыму дела еще опаснее, потому что там возможны и местные землетрясения.

"Если во Вранче на глубине 120-180 км произойдет сильное землетрясение, колебания ощутит не только вся Украина, но даже Москва и Санкт-Петербург. В прошлом веке таких землетрясений было несколько – в 1940-м, 1976-м, 1986, 1987-м и два в 1990-м году. Однако максимум, который может наблюдаться в Украине, достигнет 6 баллов. Кстати, киевляне почувствовали его несколько лет назад, правда, к нам уже пришла сила в три балла. Никакого вреда объектам на территории Украины он не нанес, люди почувствовали его только на высоких этажах", – уточнил он.

В общем, землетрясения в Украине не сильно опасны для объектов инфраструктуры, если при их строительстве соблюдались сейсмостойкие нормы.

Можно ли предвидеть землетрясения

Сейсмологи говорят, что в целом предсказать невозможно, где именно и когда произойдет землетрясение. Важно спрогнозировать места, где они потенциально могут возникнуть и не сооружать там здания.

"Для защиты от землетрясений отпадает необходимость знать, когда оно состоится. Все равно никаких разумных решений принять будет невозможно. Что вы сможете сделать? Ничего. От чего набирается достаточно энергии, которая может спровоцировать сильный земной толчок? Это связано с тектоникой материковых плит, которые движутся друг относительно друга на относительно низкой верхней мантии и постоянно трутся. Из-за чего накапливается большое количество энергии, которая приводит к разрыву земной коры. А мы на ее поверхности воспринимаем это как землетрясение", – добавил Кендзера.

Больше всего землетрясений происходит в Тихоокеанском огненном кольце, где тонкая океаническая кора подползает под толстую материковую плиту. В таких зонах расположена Япония, острова которой являются краем евразийской платформы. Ежедневно в мире фиксируют около 4 тысяч землетрясений. Сильных среди них – только десятки, остальные – слабые. Но именно за их счет быстро реализовывается накопленная энергия. Это означает, что вероятность сильных толчков уменьшается.