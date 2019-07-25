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Зеленскому на заметку: украинцы предложили топ-3 кандидатуры на пост премьер-министра

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Большинство читателей OBOZREVATEL хотят видеть новым премьер-министром Украины пятого президента Петра Порошенко.

Об этом стало известно по итогам соответствующего опроса, участие в котором приняли более 18 тысяч читателей, из них 26% проголосовали за кандидатуру Порошенко.

Второе место досталось лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко (12%), которая уже занимала эту должность с декабря 2007 по март 2010 года. На выборах в Раду ее политсила, как и партия Порошенко "ЕС", набрала чуть больше 8%.

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Неожиданно в тройке лидеров оказался Айварас Абромавичус, за которого проголосовали 11% читателей. Абромавичус - бывший министр экономического развития и торговли. В ходе предвыборной кампании активно консультировал президента Владимира Зеленского, который в июне назначил его членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома".

Зеленскому на заметку: украинцы предложили топ-3 кандидатуры на пост премьер-министра

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский заявил, что премьер-министром будет профессиональный экономист без опыта в большой политике. При этом в партии "Слуга народа" также назвали нескольких кандидатов на этот пост.

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Персоны
Владимир Зеленский Петр Порошенко Юлия Тимошенко Айварас Абромавичус
Место
Украина
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Ся На
Ся На
в тому й справа, що читачі... нажаль більшість населення нічого не чітає. Тому це не описує статистику по всій країні.
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Serov Oleg
Serov Oleg
ахаха...свиноферма все еще верит в своего хряка...ну,не де.билы,ли?
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