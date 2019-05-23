Зеленского поймали в детском отделе "Книжного арсенала": курьезное видео

В четверг, 23 мая, президент Украины Владимир Зеленский побывал на "Книжном арсенале" в Киеве, где приобрел книги для детей и получил в подарок "Кобзарь".

При этом, взрослую экспозицию он так и не посетил, не подошел и к ветеранской палатке. Об этом написала в Facebook представительница издательства "Смолоскип" Ольга Погинайко. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Когда вечером вы увидите новость о Зеленском на "арсенале", то знайте, что на самом деле было так: был только на кусочке детской зоны, пофоткался и убежал через черный ход; к взрослым издателям даже не заходил, в ветеранскую палатку – тем более", – написала она.

Скриншот из видео

Скриншот из видео

Отмечается, что президент приобрел четыре книги для детей на сумму 300 грн.

На вопрос журналистов, какую книгу должен прочесть каждый украинец, Зеленский с подсказкой назвал Конституцию и "Кобзарь". Других книг он не упомянул.

Facebook Юлии Илюхи

Президенту также предложили вытянуть предсказание. На листе кто-то из присутствующих прочитал: "Пишут, что будут досрочные парламентские", что очень рассмешило главу государства.

После этого посетители "арсенала" начали фотографироваться с Зеленским и задавать вопросы. Президент ответил, что у него "все нормально, но сложно" и убежал на "работу".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский попал в скандал, выступив на IT-конференции в Киеве IForum на русском языке.

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