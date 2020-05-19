Тот факт, что за последние сутки в Украине от коронавируса выздоровело больше людей, чем заболело (356 против 260), вселяет надежду.

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Впрочем, это не означает, что к пандемии следует относиться легкомысленно, ведь борьба продолжается. Об этом на традиционном совещании по вопросам предотвращения распространения COVID-19 заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте главы государства.

Владимир Зеленский Сайт президента Украины

"Коронавирусная эпидемия заставила нас всех принимать новые решения и новые условия жизни. Все страны в мире переосмыслили свои подходы. Сегодняшняя тенденция по количеству заболевших, и тех, кто выздоровел, вселяет надежду, что первые вызовы мы достойно прошли. Однако это не означает, что мы должны небрежно относиться к коронавирусной инфекции. Будем делать все, чтобы обеспечить безопасность украинцев", – подчеркнул украинский лидер.

Как сообщал OBOZREVATEL :

глава Минздрава Максим Степанов заявил, что второй раз за время пандемии в Украине количество выздороввших превысило количество заболевших.

По его словам, после 22 мая в Украине продолжат ограничения и будут вводить адаптивный карантин на основании трех критериев.

Речь идет о заболеваемости за последние 7 дней на 100 тыс. населения, заполненности коек в больницах, которые борются с коронавирусом (не должна превышать 50%) и количестве тестирований, проводимых в каждом регионе.

В случае, если стабильности в этих показателях не будет, карантин в Украине не будет смягчен.

Со своей стороны главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин продлят до 22 июня, но он будет существенно ослаблен.

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