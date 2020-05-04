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4 мая • обновлено в 22:49
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Зеленский решил заблокировать второй этап медреформы: СМИ озвучили первые детали

3.8т
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Второй этап медицинской реформы в Украине, скорее всего, будет отменен.

Как передает LB.ua со ссылкой на источники в системе здравоохранения, власть намерена отменить контракты со всеми 1 645 учреждениями, которые подписала Национальная служба здоровья Украины.

Деньги распределят не по принципу, который закладывает реформа [в зависимости от количества услуг], а по историческому принципу, то есть, каждое учреждение получит столько, сколько в 2019 году.

"Успешные медучреждения, которые должны были получить большее количество денег, потому что к ним обращается большее количество пациентов, не получат этих денег. Зато те медучреждения, которые из-за маленького количества пациентов и низкого качества услуг оказались под угрозой закрытия, теперь не закроются, а продолжат получать бюджетные средства", – сказано в сообщении.

По словам собеседника, чтобы денег хватило, планируют также отменить некоторые пакеты с приоритетными услугами – эндоскопию, роды, неонатологию. "То есть, бесплатных обследований и родов не будет", – отметил он.

В случае принятия плана частные клиники, которые подписали контакты с НСЗУ, средств в 2020 году не получат.

Иллюстрация

Иллюстрация

grippua.com.ua

Как писал OBOZREVATEL, Зеленский в свежем обращении к украинцам заявил о недостатках медреформы, которые были обнаружены после консультаций с независимыми экспертами.

Президент отметил, что из-за нового механизма финансирования может быть уволено около 50 тысяч медиков и закрыто 330 больниц по Украине. Зеленский добавил, что глобальное требование одно: реформой должны быть довольны все – и пациенты, и медики всех уровней.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Медицинская реформа
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
больница это не место предоставления услуг,это то место где лечат,а услуги предоставляют в публичном доме.
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