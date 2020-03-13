Зеленский срочно обратился к украинцам из-за коронавируса. Видео

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и рассказал о мерах по борьбе с распространением коронавируса.

В видеообращении Зеленский призвал граждан и жителей Украины не поддаваться панике и сохранять холодный рассудок.

OBOZREVATEL предлагает основные тезисы из выступления главы государства.

Владимир Зеленский обратился к украинцам

Для иностранцев закроют границу, регулярные авиарейсы остановят

"Мы закрываем границу для иностранцев. Будут закрыты пограничные пункты пропуска для пассажирского сообщения. Две недели, начиная с 00:01 16 марта иностранные граждане не смогут попасть на территорию Украины. Ни самолетом, ни поездом, ни автомобилем, ни любыми другими средствами.

Исключение составляют иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине, в частности, представители официальных международных организаций и дипломатических миссий. Через две недели этот вопрос будет рассмотрен повторно", – заявил он.

Зеленский отметил, что решил действовать на опережение и не ждать официальной сотни или тысячи заболевших украинцев.

"Что касается других граждан Украины. Через трое суток мы закрываем регулярное авиасообщение. За это время вы должны вернуться домой. Те, кто по объективным причинам не успеет этого сделать, должны обратиться в украинское консульство. В совместном взаимодействии с украинскими авиакомпаниями они будут возвращены домой отдельными нерегулярными рейсами", – сказал он.

Украинцев будут отправлять на обсервацию

"Все, кто вернутся, будут подвергнуты медицинской проверке. В случае выявления признаков заболевания – направлены в обсервацию", – сказал Зеленский.

Всем гражданам он настоятельно посоветовал воздержаться от поездок за границу без крайней необходимости, особенно это касается туристических путешествий.

100 млн на тесты и передвижные лаборатории

В ближайшее время в каждом регионе страны появятся инфекционные медучреждения с экспресс-тестами. "Постановлением Кабмина уже выделено 100 млн гривен на средства защиты. В случае необходимости будет выделено 500 млн на закупку медоборудования для интенсивной терапии по ускоренной процедуре", – сообщил президент.

Зеленский отметил, что вскоре будет изготовлено 200 тысяч экспресс-тестов, а медицинские заведения получат дополнительно 10 миллионов масок.

Украинцам: без паники, сидите дома

Он попросил украинцев отказаться от "штурма" супермаркетов и аптек: "гречка, спички и туалетная бумага не спасают от коронавируса".

Зеленский также призвал украинцев быть ответственными и оставаться дома по возможности, не отказываться от самоизоляции при появлении рисков заболевания, а также не игнорировать правила гигиены.

"Людей пожилого возраста, особенно имеющих хронические болезни, я очень прошу оставаться дома. Как показывает мировой опыт, а особенно Китая, где вирус существенно пошел на спад, самый эффективный способ борьбы – быть дома", – сказал президент.

В конце Зеленский поблагодарил врачей за самоотважную работу и пообещал защитить военнослужащих от инфекции.

"Мы поручили органам местного самоуправления и местной власти ввести дополнительное материальное поощрение медицинских работников, которые привлечены к противоэпидемических и лечебных мероприятий", – отметил он.

Как писал OBOZREVATEL, 13 марта в Украине была зафиксирована первая смерть от коронавируса – в Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя пенсионерка. В этот же день в Италии умерла 65-летняя украинка, которую госпитализировали несколько дней назад.

Еще есть на Буковине двое заболевших – мужчины 64 и 39 лет. В Черновицкой области уже объявили чрезвычайное положение из-за коронавируса.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram