Зеленский пообещал помощь всем населенным пунктам, пострадавшим от пожаров и наводнений

Президент Украины Владимир Зеленский заверил, что все населенные пункты, которые пострадали во время лесных пожаров и наводнений, получат необходимую помощь.

Об этом глава государства заявил 8 июля во время рабочей поездки в Черновицкую область, сообщается на сайте Офиса президента. Речь идет о Луганской и западных областях страны.

Зеленский отметил, что спасатели на Луганщине смогли добраться к пострадавшим благодаря отремонтированной дороге Северодонецк – Станица Луганская.

"Благодаря этой дороге – она построена – все пожарные доехали. Все благодарят", – отметил президент.

Он заверил, что также помощь получат абсолютно все населенные пункты в западных областях.

"Есть главы ОГА, которые являются "глазами" в областях. Может они чего-то не видят, как говорят журналисты, но увидите – всем селам, пострадавшим от наводнения, обязательно помогут", – подчеркнул Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Ивано-Франковской области люди оказались недовольными размерами выплат компенсаций после масштабного наводнения. Пострадавшие жаловались на несправедливое, по их мнению, распределение денег.

Напомним, что жертвами наводнений на западе Украины стали три человека. Стихия затронула восемь областей. Больше всего пострадали западные регионы – Прикарпатье, Буковина и Закарпатье.

В Луганской области возле Северодонецка загорелись леса на площади 85 гектаров. В результате ЧП 5 человек погибли. Огонь уничтожил около 80 дачных построек садового кооператива "Волчья яма" и 30 жилых домов в селе Смоляниново.