Зеленский подписал указ о праздновании карантинного Дня Независимости: что и как планируется провести

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о праздновании 29-й годовщины независимости Украины 24 августа 2020 года.

В тексте документа №318/2020 говорится, что Кабмину нужно разработать план действий с учетом карантина и эпидемии COVID-19 в стране.

"В столице Украины – Киеве, других населенных пунктах предусматривается проведение торжеств по случаю 29-й годовщины независимости Украины при участии представителей органов государственной власти, органов местного самоуправления, участников операции объединенных сил, антитеррористической операции, мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, общественности", – говорится в распоряжении.

Также проведут церемонию возложения цветов к памятникам и памятным знакам, местам захоронений выдающихся деятелей Украины, борцов за независимость Украины, погибших участников Революции Достоинства, участников ООС и АТО.

Кроме того, по стране пройдут другие тематические культурные мероприятия.

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Как сообщал OBOZREVATEL, на День Независимости Украины, 24 августа, в Киеве запланировано Шествие ветеранов.

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