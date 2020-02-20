Тут багато хайпу на ФБ з приводу ситуації з евакуацією українців з Вуханю...
Але висновок тут просто ТРАГІЧНИЙ!
ДЕРЖАВА НЕКЕРОВАНА!!! УКРАЇНА, КОЖЕН ЇЇ ГРОМАДЯНИН СЬОГОДНІ ЗНАХОДИТЬСЯ В НЕБЕЗПЕЦІ!!!
Вся епопея з евакуацією:
1,5 місячне "розроблення плану евакуації",
багатотижневий пошук Урядом 11 млн гривень на літак (200 млн. для партії Слуга народу вони швидко знайшли),
потім пошук самого літака;
повний провал комунікаційної компанії;
розгубленість і безпорадність новопризначених глав обласних адміністрацій;
оце безкінечне кружляння літака з виснаженим екіпажем і нашими співгромадянами на борту над Україною
- просто ще раз переконала всіх нас В ПОВНІЙ ІМПОТЕНЦІЇ НИНІШНЬОЇ ВЛАДИ на всіх рівнях!!!
Ми всі, от саме зараз, в цю мить, побачили на власні очі: будь яка кризова ситуація, надзвичайна подія, епідемія, стихійне лихо, наступ російських військ, - ЦЯ ВЛАДА НЕ ЗДАТНА ЗАХИСТИТИ КРАЇНУ ТА НАШИХ ЛЮДЕЙ!
Що робити? УСВІДОМИТИ ВСІМ НАМ ЦЕЙ ДОКОНАНИЙ ФАКТ!
Гуртуватися, готуватися і не опускати рук,
бо все буде .... УКРАЇНА!!
Точно кажу!!
P.S. Остання реакція Зеленського ще раз підтверджує мої слова: повне нерозуміння ситуації!!! Замість того, щоби звинувачувати в "паніці та неадекватності" українців, краще би оцінив діяльність свого Уряду та призначених своїми указами глав обласних адміністрацій, які власне і стали ПРИЧИНОЮ напруги в суспільстві‼️
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