Президент Украины Владимир Зеленский связался по телефону с украинкой Анастасией Зинченко, которую оставили в Ухане из-за собаки.
Об этом заявила сама девшка. По ее словам, глава государства пообещал в ближайшее время организовать ее эвакуацию, передает ZN.ua.
Анастасия Зинченко осталась в Китае из-за собачки
"Я только что об этом узнал. Смотрите, мы вас там не оставим. Я решил вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и способ… я просто узнал недавно об этой проблеме, что нельзя брать собаку на борт… Ну можно понять, все немножко в панике от ситуации. Мы найдём способ и вас обязательно вернем", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Анастасия Зинченко, которая находится в китайском городе-источнике коронавируса Ухань, получила отказ на эвакуацию вместе со своей собакой.
Позже посольство Украины в Китае пояснило, что девушку не взяли, так как уполномоченные органы КНР не одобрили документы животного для пересечения границы.
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