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21 февраля • обновлено в 07:09
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Зеленский лично позвонил украинке, которую оставили в Китае из-за собаки

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Президент Украины Владимир Зеленский связался по телефону с украинкой Анастасией Зинченко, которую оставили в Ухане из-за собаки.

Об этом заявила сама девшка. По ее словам, глава государства пообещал в ближайшее время организовать ее эвакуацию, передает ZN.ua.

Анастасия Зинченко осталась в Китае из-за собачки

Анастасия Зинченко осталась в Китае из-за собачки

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"Я только что об этом узнал. Смотрите, мы вас там не оставим. Я решил вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и способ… я просто узнал недавно об этой проблеме, что нельзя брать собаку на борт… Ну можно понять, все немножко в панике от ситуации. Мы найдём способ и вас обязательно вернем", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинка Анастасия Зинченко, которая находится в китайском городе-источнике коронавируса Ухань, получила отказ на эвакуацию вместе со своей собакой.

Позже посольство Украины в Китае пояснило, что девушку не взяли, так как уполномоченные органы КНР не одобрили документы животного для пересечения границы.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Коронавирус
Место
Китай Ухань
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
симпатичная девушка теперь будет у зебилов каким нибудь министром по связям с больными на голову.
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2
1
Крым Андрей
Крым Андрей
Она сейчас наверное смотрит кадры трогательной встречи стадом животного рогулья своих сограждан, и думает: "Слава тебе, Господи, что меня не забрали"
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5
2
Ukraine The
Ukraine The
Все упорыши тайком смотрят Анатолия Ш.)
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4
0

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