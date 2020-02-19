"Зеленский – гетьман!" Освобожденный из "ДНР" украинец сделал заявление

Освобожденный из плена "ДНР" украинец Василий Савин объяснил, что назвал президента Украины Владимира Зеленского "Батько", потому что тот является гетьманом.

Свое высказывание Савин пояснил "Стране", назвав фразу личной импровизацией. Он также подчеркнул, что его отношение к Зеленскому не такое, как у других людей.

"Потому что Зеленский – гетьман. У меня к нему другое отношение, чем у других людей. Он меня спас из подвала. Я буду на его стороне в любом случае. Но мы не должны заплатить ни одной капли крови, только нормальный диалог на хорошем русском языке", – подчеркнул Савин.

Освобожденный из "ДНР" украинец сделал заявление о Зеленском Украинская правда

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Савин написал письмо президенту Украины Владимиру Зеленскому. Он пожелал ему "стать освободителем Украины".

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