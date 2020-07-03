Зеленская вылечилась от коронавируса
Елена Зеленская. Инстаграм первой леди. Инстаграм первой леди
Первая леди Украины Елена Зеленская вылечилась от коронавируса и была выписана из киевской больницы.
Об этом в пятницу, 3 июля, сообщила пресс-служба Офиса президента на страницах в социальных сетях.
"Она чувствует себя хорошо и счастлива снова быть с семьей. Преодолев COVID-19, Елена Зеленская все же нуждается в продолжении лечения от вызванной им двусторонней пневмонии и будет проходить его дома", – сказано в сообщении.
Офис президента сообщил, что Зеленская вылечилась от коронавируса
Как сообщал OBOZREVATEL:
12 июня Офис президента Украины сообщил, что у Елены Зеленской диагностирован коронавирус. Там заверили, что первая леди чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни.
Остальные члены ее семьи, включая президента Владимира Зеленского и детей, также сдали тесты на CОVID-19. Они показали отрицательный результат.
16 июня Зеленскую госпитализировали. У нее диагностировали двустороннюю пневмонию.
18 июня стало известно, что супруга президента проходит антибактериальную терапию.