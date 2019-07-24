Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Общество

Экологи потребовали ввести обязательный экомониторинг

526 Читать материал на украинском

В Украине необходимо принять закон про обязательный экологический мониторинг.

Если в законе закладывается норма, согласно которой предприятие осуществляет мониторинг по своему усмотрению, это де-факто сводит к нулю эффективность законодательного акта, - заявила на очередном заседании общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины 23 июля эколог, председатель общественного формирования "Экопатруль" (Днепропетровская область) Татьяна Лампика, передает корреспондент OBOZREVATEL.

По ее словам, подготовленный законопроект, "по моему мнению, вообще не отвечает смыслу и задачам" именно по этой причине.

Новости
Вызывает рак: названа угроза популярной пищевой добавки

Как убеждена эколог, "если будет закон об обязательном мониторинге, появятся стандарты для оборудования, будет единая электронная система передачи данных и прочее", – подчеркнула она.

На очередном заседании общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины 23 июля 2019 года

На очередном заседании общественного совета при Министерстве экологии и природных ресурсов Украины 23 июля 2019 года

На сегодняшний день в Украине фактически отменены все экологические нормативы, которые касаются вопросов безопасности, здоровья человека и окружающей среды. "К сожалению, у нас наблюдается очень страшная тенденция", – заявила эколог, президент общественной организации "Живая планета" Светлана Берзина, также присутствовавшая на заседании.

"У нас, по сути, отменены все санитарные нормы и нормативы. Все нормативно-правовые акты разбалансированы. Отменены также и постановления Кабинета министров, которые устанавливали определенные нормативы", – подчеркнула она.

В частности, Берзина сообщила о том, что отменено постановление КМУ, "которое определяет перечень запрещенных пищевых добавок и ограничение определенных пищевых добавок в пище". При этом "взамен не принят ни один документ", - констатировала эколог. В этом контексте она заметила, что крайне опасное вещество - формальдегид – "это тоже пищевая добавка, которая в Советском Союзе использовалась в качестве консерванта". Ее применение сегодня в Украине фактически не запрещено.

Новости
В сладостях и газировке: выяснилось, какая пищевая добавка вызывает рак

Эколог сообщила о том, что в Министерстве здравоохранения Украины "рекомендуют производителям руководствоваться регламентом 1333-1334 Евросоюза". В этом контексте Берзина заметила, что, во-первых, эти регламенты не переведены на украинский язык, во-вторых, не предусмотрен механизм контроля за их выполнением.

Как писал OBOZREVATEL, ранее экологи сделали заявление о том, что в сегодняшнем состоянии незавершенной реформы в сфере экологии государственная экологическая инспекция де-факто не выполняет свою основную функцию. Были названы причины проблемы.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Эксклюзив" на OBOZREVATEL.

Тема
Эксклюзив
Персоны
Светлана Берзина Татьяна Лампика
Место
Украина
Теги
Министерство экологии и природных ресурсов Экология Кабинет министров Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel